"Интер" – "Ювентус": онлайн-трансляция дерби Италии

Сегодня в центральном матче 18-го тура Серии А действующий чемпион Италии "Ювентус" отправляется в гости к одному из главных конкурентов в борьбе за титул – "Интеру". К тому же главный тренер миланцев ранее долго играл в составе туринцев, а потом и возглавлял команду. Начало дерби Италии на "Джузеппе Меацца" в 21:45.

"Интер" – "Ювентус"

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Как подходят к матчу

"Интер" в январе упустил шанс выйти на первое место в Италии и сейчас на три очка отстает от лидера Серии А "Милана", обосновавшись на второй позиции.

А вот "Ювентус" в последнее время подтянулся к вершине таблицы. Туринцы идут четвертыми – в четырех баллах от "Интера", но имеют матч в запасе. Так что победа в этой встрече позволит чемпиону Италии не только обойти "Рому" и стать третьим, но и получить потенциальное преимущество над командой Конте.

Последние 10 матчей "Интера" и "Ювентуса"

История личных встреч

Что говорили перед матчем

Тренер "Ювентуса" Андреа Пирло: "Я ожидаю увидеть агрессивный "Интер", который будет стараться задать темп игры. Но мы – "Ювентус", и даже в таком важном поединке не должно быть ни страха, ни робости. Победа придала бы нам реальный толчок, который выходит за рамки трех очков. Маккенни пока не готов на 100%, но здорово, что он есть в распоряжении. Рэмзи тренировался всю неделю, у него нет проблем. У Кьеллини все хорошо, он – наш дополнительный бонус".

Тренер "Интера" Антонио Конте: "Ювентус" – это ориентир для всех благодаря своему доминированию в Италии в последние годы. Я не хочу называть фаворитов игры, но нужно с уважением отнестись к сопернику, который доминирует вот уже как 9 лет и хочет оказаться сильнейшим в этом году. Они хорошо поработали на трансферах, купив Кьезу, Морату, Кулусевски и Маккенни. Мы же можем и должны улучшить свой менталитет, решимость, чтобы чувствовать, как кипит наша кровь во время игр".

Что думают букмекеры

Букмекерские конторы небольшим фаворитом считают "Интер". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.30, на ничью – 3.30, на выигрыш "Ювентуса" – 3.10. Самый вероятный исход – "мировая" 1:1 – 5.80.

Ювентус – Интер / Фото: Reuters

Где смотреть

Матч "Интер" – "Ювентус" в прямом эфире болельщики смогут посмотреть на телеканале Футбол 1 и ресурсе OLL.TV.

Смотрите, как "Ювентус" и "Интер" играли в прошлом туре

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