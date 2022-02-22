Хвалят даже русские: Зинченко опубликовал эмоциональный пост в защиту Украины

Россия признала независимость так называемых "ЛДНР", а затем ввела свои войска на Донбасс. Зинченко занимался в академии Шахтера, поэтому для него этот регион является вторым домом.

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"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна.

Страна, где я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми.

Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", – написал Зинченко.