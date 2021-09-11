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Гвардиола: "Я бы смотрел чемпионат мира каждые два года. Это потрясающе!"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 сентября, 15:09
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Главный тренер Манчестер Сити уверен, что праздник мирового футбола должен проводится чаще
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Испанский наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поддержал идею ФИФА проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

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По мнению знаменитого тренера, это решение принесет только пользу футболу. Своими мыслями об инициативе ФИФА он поделился с изданием The Guardian.

"Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя их криминализовать.

Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Чемпионат мира – это потрясающее зрелище. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. Было бы здорово смотреть чемпионат мира каждые два года.

Я полностью поддерживаю Арсена Венгера (прим. – глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола) в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него нужен какой-то другой турнир, например, Кубок конфедераций.

Арсен Венгер
Арсен Венгер / Фото: Getty Images

Я рад, что человек с невероятными достижениями не только в АПЛ, но и в мировом футболе, предлагает такие идеи", – сказал Гвардиола.

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Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира каждые два года выступил президент УЕФА Александер Чеферин. Совет Европейских лиг также выступил против нововведений. Их аргументация в этом вопросе проста – перегруженный международный календарь негативно сказывается на здоровье футболистов.

Александер Чеферин против проведения ЧМ раз в два года
Александер Чеферин против проведения ЧМ раз в два года / Фото: REUTERS

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