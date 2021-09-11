Гвардіола: "Я б дивився чемпіонат світу кожні два роки. Це приголомшливо!"

Головний тренер Манчестер Сіті впевнений, що свято світового футболу повинно проводитись частіше

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Іспанський наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтримав ідею ФІФА проводити чемпіонат світу з футболу кожні два роки.

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На думку знаменитого тренера, це рішення принесе тільки користь футболу. Своїми думками про ініціативу ФІФА він поділився з виданням The Guardian.

"Я завжди радий, коли нові ідеї пропонуються для обговорення. Не можна їх криміналізувати. Клуби та ліги захищають свої позиції, ФІФА захищає свою, УЄФА – свою. Саме тому обговорення ідей в світовому футболі доходить до абсурду, тому що всі думають тільки про себе.

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

Чемпіонат світу – це приголомшливе видовище. Це найбільш значимий турнір, і як глядач я обожнюю дивитися його. Було б здорово дивитися чемпіонат світу кожні два роки. Я повністю підтримую Арсена Венгера (прим. – голова відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу) в тому, що якщо проводиться не чемпіонат світу, то замість нього потрібен якийсь інший турнір, наприклад, Кубок конфедерацій.

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

Я радий, що людина з неймовірними досягненнями не тільки в АПЛ, але і в світовому футболі, пропонує такі ідеї", – сказав Гвардіола.

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Нагадаємо, що проти ідеї проведення чемпіонату світу кожних два роки виступив президент УЄФА Александер Чеферін. Рада Європейських ліг також виступила проти нововедення. Їхня аргументація в цьому питанні проста – перевантажений міжнародний календар негативно позначається на здоров'ю футболістів.