Голевая передача Соболя помогла "Брюгге" крупно выиграть в чемпионате Бельгии

Эдуард отметился вторым пасом в сезоне, а его команду пока что лихорадит

В чемпионате Бельгии, где выступает немало наших соотечественников, в эти выходные играют матчи 5-го тура. Пока что дела у них идут по-разному. Например, "Гент" исключил Яремчука из состава, а украинец требует продать его после скандала с тренером. А вот Эдуард Соболь в "Брюгге" пользуется доверием наставника.

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Правда, чемпион Бельгии в стартовых турах добыл три победы и дважды уступил. А недавно "Брюгге" сенсационно проиграл финал Кубка. Вчера вечером команда Соболя разобралась с "Бевереном" – 4:1. 25-летний Эдуард провел весь матч на позиции левого полузащитника, хотя чаще действует в обороне. В конце встречи он выдал шикарный навес со своего фланга, который замкнул Крменчик. Смотрите красивую атаку "Брюгге".

Для бывшего игрока "Шахтера" эта передача стала второй голевой в сезоне 2020/2021. Пока что "Брюгге" набрал 9 очков и поднялся на третье место, хотя сегодня команду могут опустить ниже: конкуренты еще не сыграли матчи тура.

Ранее "Шахтер" и "Брюгге" заключили сделку по Соболю – футболисту, разрывавшему "Реал".

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Смотрите, как "Брюгге" обыгрывал "Генк" в чемпионате Бельгии:

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