"Гент" исключил Яремчука из состава: украинец требует продать его после скандала с тренером

Украинский футболист недоволен тем, как играет команда под руководством нового тренера

В Бельгии разгорается конфликт между украинским нападающим Романом Яремчуком и "Гентом". Украинец не попал в состав свой команды на матч чемпионата страны против "Эйпена" (1:2).

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После встречи главный тренер команды Ласло Болони признался, что дал украинцу отдохнуть после матчей сборной Украины в Лиге наций. Наш форвард отыграл весь матч против Испании (0:4), а перед этим более полчаса провел на поле в матче со Швейцарией (2:1).

Тем не менее voetbalprimeur.be сообщает, что отсутствие украинца вызвано конфликтом с тренером. Напомним, основной форвард сборной Украины поссорился с тренером клуба после победы. Роман Яремчук был недоволен тем, как "Гент" выступает в чемпионате Бельгии.

В клубе попытались замять скандал, а сам тренер искал пути примирения с украинским футболистом, но, согласно данным источника, Яремчук твердо намерен покинуть команду и уже подал запрос на трансфер. Transfermarkt оценивает нападающего в 9,5 млн евро. Ранее им интересовались клубы из Италии.

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Смотрите, как Роман рассуждал о возможном переходе в другой клуб и перспективах сборной Украины:

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