Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Гент" исключил Яремчука из состава: украинец требует продать его после скандала с тренером

12 сентября, 10:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский футболист недоволен тем, как играет команда под руководством нового тренера

В Бельгии разгорается конфликт между украинским нападающим Романом Яремчуком и "Гентом". Украинец не попал в состав свой команды на матч чемпионата страны против "Эйпена" (1:2).

Реклама

После встречи главный тренер команды Ласло Болони признался, что дал украинцу отдохнуть после матчей сборной Украины в Лиге наций. Наш форвард отыграл весь матч против Испании (0:4), а перед этим более полчаса провел на поле в матче со Швейцарией (2:1).

Тем не менее voetbalprimeur.be сообщает, что отсутствие украинца вызвано конфликтом с тренером. Напомним, основной форвард сборной Украины поссорился с тренером клуба после победы. Роман Яремчук был недоволен тем, как "Гент" выступает в чемпионате Бельгии.

В клубе попытались замять скандал, а сам тренер искал пути примирения с украинским футболистом, но, согласно данным источника, Яремчук твердо намерен покинуть команду и уже подал запрос на трансфер. Transfermarkt оценивает нападающего в 9,5 млн евро. Ранее им интересовались клубы из Италии.

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Смотрите, как Роман рассуждал о возможном переходе в другой клуб и перспективах сборной Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Бельгии Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять