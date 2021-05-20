Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Голевая машина из Украины! Роман Яремчук снова забил в Бельгии

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 мая, 09:23
Копировать ссылку
Украинский нападающий продолжает голевую феерию в чемпионате Бельгии. Яремчук уже наколотил 23 мяча в сезоне. Очередной жертвой форварда стал Стандард
Роман Яремчук забил 23-й мяч в сезоне
Роман Яремчук забил 23-й мяч в сезоне / Фото: Getty Images

Украинский нападающий Роман Яремчук забил очередной гол в чемпионате Бельгии. Форвард Гента отличился в поединке против Стандарда (2:0).

Украинец поддержал контратаку своей команды и отправил мяч в пустые ворота после передачи Тарика Тиссаудали.

Для украинца этот мяч стал 23-м в сезоне во всех турнирах! 20 из них Роман наколотил в чемпионате Бельгии. Также на счету нашего земляка восемь результативных передач – отличная форма перед Евро-2020.

В тренде

Кстати, сборная Украины уже начала подготовку к чемпионату Европы. Пока в занятиях принимают участие только игроки из чемпионата Украины, а по завершении сезона к ним присоединятся легионеры.

Тренировки национальной команды проходят в отличной атмосфере. Как мы писали ранее, Шевченко подшутил над игроком Динамо: "Коктейль? Или надо будет подкурить – позовешь".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять