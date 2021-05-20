Голевая машина из Украины! Роман Яремчук снова забил в Бельгии

Украинский нападающий продолжает голевую феерию в чемпионате Бельгии. Яремчук уже наколотил 23 мяча в сезоне. Очередной жертвой форварда стал Стандард

Роман Яремчук забил 23-й мяч в сезоне / Фото: Getty Images

Украинский нападающий Роман Яремчук забил очередной гол в чемпионате Бельгии. Форвард Гента отличился в поединке против Стандарда (2:0).

Украинец поддержал контратаку своей команды и отправил мяч в пустые ворота после передачи Тарика Тиссаудали.

Для украинца этот мяч стал 23-м в сезоне во всех турнирах! 20 из них Роман наколотил в чемпионате Бельгии. Также на счету нашего земляка восемь результативных передач – отличная форма перед Евро-2020.

Кстати, сборная Украины уже начала подготовку к чемпионату Европы. Пока в занятиях принимают участие только игроки из чемпионата Украины, а по завершении сезона к ним присоединятся легионеры.

Тренировки национальной команды проходят в отличной атмосфере. Как мы писали ранее, Шевченко подшутил над игроком Динамо: "Коктейль? Или надо будет подкурить – позовешь".