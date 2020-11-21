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Глава федерации Гаити пожизненно отстранен от футбола за сексуальное насилие над игроками

21 ноября, 10:13

Елена Павлова Елена Павлова

Чиновник систематически домогался девушек из национальной команды

ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта из-за обвинений в сексуальном насилии – сообщает The Guardian. Отметим, что Жан-Барт получил свою должность аж в 2000 году, а в 2016-м был выбран на пятый срок. Ранее глава федерации Гаити был отстранен на 90 дней от любой футбольной деятельности.

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Напомним, что функционера обвинили в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной Гаити. Также сообщалось, что президент систематически домогался девушек-игроков национальной команды в период между 2014-м и 2020 годом. Кроме отстранения, Жан-Барта ждет еще одна санкция – его оштрафуют на один миллион швейцарских франков – порядка 925 тысяч евро.

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Тем временем Жан-Барт планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, поскольку на Гаити его оправдали. Но, видимо, в ФИФА не полностью доверяют местной судебной системе.

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