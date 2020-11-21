Глава федерации Гаити пожизненно отстранен от футбола за сексуальное насилие над игроками

ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта из-за обвинений в сексуальном насилии – сообщает The Guardian. Отметим, что Жан-Барт получил свою должность аж в 2000 году, а в 2016-м был выбран на пятый срок. Ранее глава федерации Гаити был отстранен на 90 дней от любой футбольной деятельности.

Реклама

Напомним, что функционера обвинили в сексуальном насилии над несколькими футболистками сборной Гаити. Также сообщалось, что президент систематически домогался девушек-игроков национальной команды в период между 2014-м и 2020 годом. Кроме отстранения, Жан-Барта ждет еще одна санкция – его оштрафуют на один миллион швейцарских франков – порядка 925 тысяч евро.

Читайте также: Английский футболист насиловал девушку, удерживая ее в своем доме

Тем временем Жан-Барт планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, поскольку на Гаити его оправдали. Но, видимо, в ФИФА не полностью доверяют местной судебной системе.

Смотрите, как в Украине расширяют понятие "изнасилование" и "сексуальное насилие"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама