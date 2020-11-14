Английский футболист насиловал девушку, удерживая ее в своем доме

После ареста в среду игрока отпустили под залог

Новый секс-скандал в Великобритании. В среду утром футболиста английской Премьер-лиги арестовали по подозрению в изнасиловании и незаконном лишении свободы – сообщает Daily Mail. Ранее мы сообщали, что английский футболист потерял сознание во время матча и час не двигался.

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По информации британского таблоида, который знает личность игрока, но не может раскрыть его по юридическим причинам, обвиняемый силой удерживал девушку у себя дома и насиловал ее. Отмечается, что футболисту больше 20 лет.

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Преступление произошло в октябре 2020 года, однако полиция начала расследование только сейчас. И несмотря на все обвинения, игрок был отпущен под залог. Однако сотрудники полиции следят за ним.

Ранее мы сообщали, что футболист под наркотиками убил и изнасиловал подругу детства. До этого у британского игрока Джозефа Тревора уже были проблемы с законом в связи с обвинениями в изнасиловании.

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