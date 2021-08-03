Генк – Шахтер: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Донецкая команда пропустила в первом тайме, но сумела добить соперника после перерыва благодаря удачным заменам

Голы Тете и Алан Патрик принесли Шахтеру победу над Генком / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер успешно стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби добыла выездную победу над Генком в первом поединке 3-го квалификационного раунда.

Встреча началась неудачно для гостей. На 39 минуте дончане пропустили от Онуачу, на которого точно навесил Дзюня. А в перерыве Де Дзерби пришлось менять Манора Соломона, который получил травму.

Однако во втором тайме Шахтер оживился и таки добился своего. На 63 минуте Муньос необдуманно сбил Педриньо в своей штрафной и Тете успешно реализовал пенальти.

А за девять минут до конца игры дончанам удалась красивая комбинация, в которой приняли участие вышедшие на замену игроки. Марлос красивым пасом нашел в чужой штрафной Исмаили, который в касание прострелил на Алана Патрика. Хавбеку оставалось лишь не промахнуться по почти пустым воротам.

Шахтер увозит победу из Бельгии и готовится к ответной встрече, которая состоится в Киеве 10 августа. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов поединка на "Люменус Арене":

39 минута. Гол Пола Онуачу.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

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63 минута. Гол Тете с пенальти.

81 минута. Гол Алана Патрика.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА