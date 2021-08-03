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Генк – Шахтар: відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
3 серпня, 23:45
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Донецька команда пропустила в першому таймі, але зуміла добити суперника після перерви завдяки вдалим замін
Голи Тете та Алана Патріка принесли Шахтарю перемогу над Генком
Голи Тете та Алана Патріка принесли Шахтарю перемогу над Генком / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар успішно стартував в новому сезоні Ліги чемпіонів . Команда Роберто Де Дзербі здобула виїзну перемогу над Генком в першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду.

Зустріч почалася невдало для гостей. На 39 хвилині донеччани пропустили від Онуачу, на якого точно навісив Дзюня. А в перерві Де Дзербі довелося міняти Манора Соломона, який отримав травму.

Однак у другому таймі Шахтар пожвавився і таки домігся свого. На 63 хвилині Муньос необдумано збив Педріньо у своєму карному майданчику і Тете успішно реалізував пенальті.

А за дев'ять хвилин до кінця гри донеччанам вдалася гарна комбінація, у якій взяли участь гравці, що вийшли на заміну. Марлос красивим пасом знайшов у чужому майданчику Ісмаїлі, який в дотик прострілив на Алана Патріка. Хавбеку залишалося лише не промахнутися по майже порожніх воротах.

Шахтар здобуває перемогу в Бельгії і готується до повторної зустрічі, яка відбудеться в Києві 10 серпня. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів поєдинку на "Люменус Арені":

39 хвилина. Гол Пола Онуачу.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

В тренді

63 хвилина. Гол Тете з пенальті.

81 хвилина. Гол Алана Патріка.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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