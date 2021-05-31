Футбольные трансляции на неделю – с 31 мая по 6 июня

Список прямых трансляций товарищеских матчей национальных сборных, поединков Кубка Аргентины и Бразилии

Украина vs Северная Ирландия. Команды уже играли на Евро-2016 / Фото: Getty Images

До старта чемпионата Европы по футболу остается меньше двух недель. А значит, в разгаре спарринги национальных команд. Но и клубный футбол не везде ушел на перерыв. Это хоть и не топ-матчи, но для разнообразия почему бы не посмотреть. Вашему вниманию программа прямых футбольных трансляций на эту неделю.

Понедельник, 31 мая

19.50. Товарищеский матч. Турция – Гвинея (Футбол 2)

20:55. Кубок Аргентины, 1/2 финала. Расинг – Бока Хуниорс (Футбол 3)

00:55. Кубок Аргентины, 1/2 финала. Индепендьенте – Колон (Футбол 3)

Вторник, 1 июня

18:50. Товарищеский матч. Хорватия – Армения (Футбол 1)

18:50. Товарищеский матч. Северная Македония – Словения (Футбол 2)

18:50. Товарищеский матч. Словакия – Болгария (Футбол 3)

21:40. Товарищеский матч. Польша – Россия (Футбол 3)

03:25. Кубок Бразилии. Боависта – Васко да Гама

Среда, 2 июня

18:50. Товарищеский матч. Босния – Черногория (Футбол 1)

18:50. Товарищеский матч. Беларусь – Азербайджан (Футбол 2)

19:50. Товарищеский матч. Норвегия – Люксембург (Футбол 3)

21:35. Товарищеский матч. Нидерланды – Шотландия (Футбол 1)

21:50. Товарищеский матч. Англия – Австрия (Футбол 2)

03:25. Кубок Бразилии. Коринтианс – Атлетико Гояниенсе (Футбол 3)

Четверг, 3 июня

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18:50. Товарищеский матч. Андорра – Ирландия (Футбол 2)

19:50. Товарищеский матч. Турция – Молдова (Футбол 3)

20:50. Товарищеский матч. Украина – Северная Ирландия (Футбол 1)

21:35. Товарищеский матч. Бельгия – Греция (Футбол 2)

03:25. Кубок Бразилии. КРБ – Палмейрас (Футбол 3)

Пятница, 4 июня

18:50. Товарищеский матч. Финляндия – Эстония (Футбол 2)

18:50. Товарищеский матч. Северная Македония – Казахстан (Футбол 3)

20:20. Товарищеский матч. Испания – Португалия (Футбол 1)

20:55. Товарищеский матч. Венгрия – Кипр (Футбол 3)

21:35. Товарищеский матч. Италия – Чехия (Футбол 2)

00:55. Кубок Аргентины. Финал

Суббота, 5 июня

17:25. Чемпионат Украины. Первая лига. Кремень – Металлист 1925 (Спорт 1)

18:50. Товарищеский матч. Уэльс – Албания (Футбол 2)

18:55. Товарищеский матч. Россия – Болгария (Футбол 3)

21:35. Товарищеский матч. Швеция – Армения (Футбол 1)

21:35. Товарищеский матч. Черногория – Израиль (Футбол 2)

Воскресенье, 6 июня

18:20. Товарищеский матч. Австрия – Словакия (Футбол 1)

18:50. Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия (Футбол 2)

18:50. Товарищеский матч. Англия – Румыния (Футбол 3)

21:35. Товарищеский матч. Бельгия – Хорватия (Футбол 1)