Футбольные трансляции на неделю – с 31 мая по 6 июня

До старта чемпионата Европы по футболу остается меньше двух недель. А значит, в разгаре спарринги национальных команд. Но и клубный футбол не везде ушел на перерыв. Это хоть и не топ-матчи, но для разнообразия почему бы не посмотреть. Вашему вниманию программа прямых футбольных трансляций на эту неделю.
Понедельник, 31 мая
19.50. Товарищеский матч. Турция – Гвинея (Футбол 2)
20:55. Кубок Аргентины, 1/2 финала. Расинг – Бока Хуниорс (Футбол 3)
00:55. Кубок Аргентины, 1/2 финала. Индепендьенте – Колон (Футбол 3)
Вторник, 1 июня
18:50. Товарищеский матч. Хорватия – Армения (Футбол 1)
18:50. Товарищеский матч. Северная Македония – Словения (Футбол 2)
18:50. Товарищеский матч. Словакия – Болгария (Футбол 3)
21:40. Товарищеский матч. Польша – Россия (Футбол 3)
03:25. Кубок Бразилии. Боависта – Васко да Гама
Среда, 2 июня
18:50. Товарищеский матч. Босния – Черногория (Футбол 1)
18:50. Товарищеский матч. Беларусь – Азербайджан (Футбол 2)
19:50. Товарищеский матч. Норвегия – Люксембург (Футбол 3)
21:35. Товарищеский матч. Нидерланды – Шотландия (Футбол 1)
21:50. Товарищеский матч. Англия – Австрия (Футбол 2)
03:25. Кубок Бразилии. Коринтианс – Атлетико Гояниенсе (Футбол 3)
Четверг, 3 июня
18:50. Товарищеский матч. Андорра – Ирландия (Футбол 2)
19:50. Товарищеский матч. Турция – Молдова (Футбол 3)
20:50. Товарищеский матч. Украина – Северная Ирландия (Футбол 1)
21:35. Товарищеский матч. Бельгия – Греция (Футбол 2)
03:25. Кубок Бразилии. КРБ – Палмейрас (Футбол 3)
Пятница, 4 июня
18:50. Товарищеский матч. Финляндия – Эстония (Футбол 2)
18:50. Товарищеский матч. Северная Македония – Казахстан (Футбол 3)
20:20. Товарищеский матч. Испания – Португалия (Футбол 1)
20:55. Товарищеский матч. Венгрия – Кипр (Футбол 3)
21:35. Товарищеский матч. Италия – Чехия (Футбол 2)
00:55. Кубок Аргентины. Финал
Суббота, 5 июня
17:25. Чемпионат Украины. Первая лига. Кремень – Металлист 1925 (Спорт 1)
18:50. Товарищеский матч. Уэльс – Албания (Футбол 2)
18:55. Товарищеский матч. Россия – Болгария (Футбол 3)
21:35. Товарищеский матч. Швеция – Армения (Футбол 1)
21:35. Товарищеский матч. Черногория – Израиль (Футбол 2)
Воскресенье, 6 июня
18:20. Товарищеский матч. Австрия – Словакия (Футбол 1)
18:50. Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия (Футбол 2)
18:50. Товарищеский матч. Англия – Румыния (Футбол 3)
21:35. Товарищеский матч. Бельгия – Хорватия (Футбол 1)