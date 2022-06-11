Футбольная команда попала в серьезное ДТП. Одного игрока прооперировали (фото)

Водитель автобуса со сборной Болгарии не справился с управлением и спровоцировал аварию. Хавбек Тодор Неделев получил серьезную травму

Тодор Неделев сильно пострадал в ДТП / Фото: Getty Images

Лига наций УЕФА в самом разгаре. Сегодня сборная Украины одолела Армению и продолжает без потерь идти в своей группе Дивизиона В.

Завтра же в лиге С должен пройти поединок между Грузией и Болгарией. Впрочем, игра нынче остается под вопросом из-за чрезвычайного происшествия с гостевой командой.

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Болгары прибыли в Тбилиси за день до матча и по дороге в отель один из двух командных автобусов угодил в серьезное ДТП в столице Грузии. Водитель транспортного средства не справился с управлением.

Пострадал хавбек Ботева Тодор Неделев, который получил черепно-мозговую травму. В итоге футболисту была проведена экстренная операция. Остальные игроки сборной Болгарии не пострадали.

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По итогам трех матчей в четвертой группе Лиги С Грузия удерживает уверенное лидерство, выиграв все поединки у Северной Македонии, Болгарии и Гибралтара. Сами ж болгары идут третьими, заработав всего два очка.