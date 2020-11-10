Футболист купит макароны, яйца и молоко всем, кто лишился работы из-за COVID-19

Полузащитник французского клуба "Сошо" Брайан Сумаре обратился к подписчикам с благородной инициативой. Футболист предложил свою помощь тем, кто лишился дохода во время пандемии коронавируса. 21-летний Сумаре написал объявление в своем Twitter и предложил нуждающимся обращаться к нему через личные сообщения. Напомним, что Кубок Франции уже приостановили из-за коронавируса, но чемпионат пока держится.

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Брайан Сумаре/Фото FC Sochaux-Montbéliard

"Если сложилась ситуация, что вы потеряли работу или у вас нет денег, чтобы купить еду, не стесняйтесь написать мне. Я могу приобрести для вас макароны, рис, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Не надо ложиться спать голодными, особенно это касается детей", — написал Сумаре.

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А позже футболист признался французскому изданию L’Equipe, что в социальных сетях он получил уже более 3 тысяч сообщений с просьбами о помощи.

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Отметим, что Сумаре выступает за клуб Второй французской лиги "Сошо" на правах аренды. Однако контракт щедрого полузащитника принадлежит "Дижону", который играет в Лиге 1.

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