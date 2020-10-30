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Коронавирус бьет по Франции. Кубок страны приостановили, чемпионат пока держится

30 октября, 09:39

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матчи Лиги 1 можно будет проводить только за закрытыми дверями

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Франции приостановили розыгрыш Кубка страны по футболу, а также низших лиг и молодежных чемпионатов до 1 декабря.

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Все матчи, которые нельзя сыграть в этот период, будут перенесены на более поздние даты, в зависимости от развития ситуации с пандемией, сообщается на сайте Французской федерации футбола.

Тем не менее, это решение не влияет на проведение чемпионата Франции по футболу, элитного дивизиона среди женщин и по футзалу. Матчи можно будет проводить за закрытыми дверями. Это же касается и поединков национальной и молодежной сборных Франции.

Кстати, ранее мы писали, что мир на три недели остался без самого дорогого футболиста. Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар будет залечивать повреждение приводящей мышцы.

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чемпионат Франции Кубок Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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