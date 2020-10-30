Коронавирус бьет по Франции. Кубок страны приостановили, чемпионат пока держится

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса во Франции приостановили розыгрыш Кубка страны по футболу, а также низших лиг и молодежных чемпионатов до 1 декабря.
Все матчи, которые нельзя сыграть в этот период, будут перенесены на более поздние даты, в зависимости от развития ситуации с пандемией, сообщается на сайте Французской федерации футбола.
Тем не менее, это решение не влияет на проведение чемпионата Франции по футболу, элитного дивизиона среди женщин и по футзалу. Матчи можно будет проводить за закрытыми дверями. Это же касается и поединков национальной и молодежной сборных Франции.
Кстати, ранее мы писали, что мир на три недели остался без самого дорогого футболиста. Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар будет залечивать повреждение приводящей мышцы.
Смотрите, как чемпион Франции "ПСЖ" играет в Лиге чемпионов:
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