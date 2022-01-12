Футбол футболом, а война по расписанию: дикий случай на Кубке Африки

Сборная Мали готовилась у матчу против Туниса, когда игрокам пришлось убегать с поля. В округе начались боевые действия

Игроки Мали радуются голу в ворота Туниса / Фото: Getty Images

Футболисты сборной Мали вынуждены были прервать тренировку перед стартовой игрой Кубка африканских наций. Неподалеку от их базы началась перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.

Читайте также: Самый дикий подкат в футболе совершили на Кубке Африки (видео)

Реклама

Вооруженный конфликт начался на западе Камеруна, недалеко от тренировочной базы Лимбе, которую Мали и Гамбия используют во время проведения турнира.

Сборной Мали пришлось остановить тренировку всего за несколько часов до начала игры с Тунисом.

Согласно сообщениям местных медиа, на центральном рынке города Буэа во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Сепаратисты возражали против проведения игр в западной части страны и уже взяли на себя ответственность за нападения.

Реклама

Инцидент не сказался на проведении матча, сборная Мали обыграла Тунис – 1:0.

Ранее мы писали, что игрок Кабо-Верде приглашение в сборную принял за спам. Роберто Лопес игнорировал письма тренера из-за незнания португальского языка.