Футбол футболом, а война по расписанию: дикий случай на Кубке Африки

Футболисты сборной Мали вынуждены были прервать тренировку перед стартовой игрой Кубка африканских наций. Неподалеку от их базы началась перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.

Вооруженный конфликт начался на западе Камеруна, недалеко от тренировочной базы Лимбе, которую Мали и Гамбия используют во время проведения турнира.

Сборной Мали пришлось остановить тренировку всего за несколько часов до начала игры с Тунисом.

Согласно сообщениям местных медиа, на центральном рынке города Буэа во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Сепаратисты возражали против проведения игр в западной части страны и уже взяли на себя ответственность за нападения.

Инцидент не сказался на проведении матча, сборная Мали обыграла Тунис – 1:0.

Malian fans paint the Limbe stadium in their nations colours! #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TUNMLIpic.twitter.com/oB7UyMP9c2