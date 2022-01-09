Самый дикий подкат в футболе: игрока чуть не сделали импотентом (видео)

В стартовом матче Кубка Африки между хозяевами турнира камерунцами и сборной Буркина-Фасо зрители стали свидетелями жуткого столкновения

Яго жестко въехал в камерунца / Фото: Getty Images

Уже на 40-й секунде защитник сборной Буркина-Фасо и кипрского Ариса Стив Яго пошел в крайне опасный подкат против игрока камерунской сборной и бельгийского Стандарда Коллинса Фая.

Яго оторвал ногу от газона и со всей силы заехал шипами в пах Фаю, попутно проехавшись тому по колену.

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Как ни странно, арбитр из Алжира Мустафа Голбар за такое грубое нарушение показал Яго лишь желтую карточку, ставшую самой быстрой в истории Кубка Африки, а не красную.

Хотя удаление напрашивалось – Яго чуть не сделал камерунца импотентом. Благо, пострадавший, пережив не самые приятные ощущения, сумел продолжить игру.

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Отметим, что матч завершился победой Камеруна 2:1. За грубость игрока Буркина-Фасо хозяева турнира отомстили счетом на табло.

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