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Франция – Украина: прогноз на матч от футбольного комментатора

7 октября, 17:53

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов ставит на небольшое количество голов

Сегодня сборная Украины сыграет первый матч недельного марафона поединков против последних трех чемпионов мира (Франция, Германия, Испания). Матч против французской сборной команда Шевченко проведет в усеченном составе (из-за травм и коронавируса), начало – в 22:10, онлайн Франция – Украина с видеоповторами – на нашем сайте.

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Этот матч должен был состояться накануне старта Евро-2020 и он был бы репетицией нашей главной команды в поединке с топовым соперником. Но коронавирус вмешался во все, в том числе серьезно повлиял на футбольный календарь. В сентябре сборная Украины уже сыграла с сильными соперниками в группе Лиги наций – со Швейцарией и Испанией, вскоре ее ждут противостояния с немцами и испанцами в рамках того же турнира. То есть недостатка сражений с такими оппонентами теперь нет и выезд во Францию, конечно, кажется не слишком уж и нужным. С другой стороны, только в поединках с действительно классными соперниками может расти и наша довольно молодая команда. Тем более договор был подписан и нарушать его нельзя.

Однако у Андрея Шевченко огромнейшие кадровые проблемы – сначала травму получил Александр Зинченко, затем Александр Тымчик и Евгений Коноплянка. А несколько дней назад у "горняков" Пятова и Степаненко выявили коронавирус, из-за чего они и вся команда ушла на изоляцию, что помешало футболистам "оранжево-черных" присоединиться к сборной. Уже по прибытии во Францию тесты оказались положительными у Андрея Лунина и Юрия Панькива, таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко остался один вратарь – Георгий Бущан и ограниченное количество полевых игроков. Зато шанс дебютировать имеют Забарный, Конопля, Чеберко, Зубков и тот же Бущан.

Французам точно не поможет Адриен Рабьо, который также оказался на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом. Также очевидно, что Дидье Дешам не будет задействовать основных футболистов и даст проявить себя тем, кто такой возможности ранее не имел. Ведь в ближайшее время им предстоит сыграть с португальцами и хорватами в рамках Лиги наций.

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В истории противостояний нашей сборной с "ле бле" девять встреч, из которых у нас одна победа – в первом матче плей-офф квалификации на ЧМ-2014 (2:0), после который мы проиграли 0:3 и упустили путевку на мундиаль. Всего у французов пять побед над сборной Украины, три игры завершились вничью.

Вряд ли матч получится зрелищным ввиду кадровых нюансов обеих команд. Рискну предположить, что голов в обоих таймах не будет и что сборная Франции не пропустит. Думаю, что после разгромного поражения от испанцев первоочередной задачей нашей главной команды будет сыграть как можно более осторожно в обороне. Если это выйдет, то можем ожидать ТМ 2,5, или вовсе нулевую ничью.

Франция – Украина
Товарищеский матч, 7 октября, среда в 22:00, Футбол 1, OLL.TV

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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прогноз анонс товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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