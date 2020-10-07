Франция – Украина: прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня сборная Украины сыграет первый матч недельного марафона поединков против последних трех чемпионов мира (Франция, Германия, Испания). Матч против французской сборной команда Шевченко проведет в усеченном составе (из-за травм и коронавируса), начало – в 22:10, онлайн Франция – Украина с видеоповторами – на нашем сайте.

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Этот матч должен был состояться накануне старта Евро-2020 и он был бы репетицией нашей главной команды в поединке с топовым соперником. Но коронавирус вмешался во все, в том числе серьезно повлиял на футбольный календарь. В сентябре сборная Украины уже сыграла с сильными соперниками в группе Лиги наций – со Швейцарией и Испанией, вскоре ее ждут противостояния с немцами и испанцами в рамках того же турнира. То есть недостатка сражений с такими оппонентами теперь нет и выезд во Францию, конечно, кажется не слишком уж и нужным. С другой стороны, только в поединках с действительно классными соперниками может расти и наша довольно молодая команда. Тем более договор был подписан и нарушать его нельзя.

Однако у Андрея Шевченко огромнейшие кадровые проблемы – сначала травму получил Александр Зинченко, затем Александр Тымчик и Евгений Коноплянка. А несколько дней назад у "горняков" Пятова и Степаненко выявили коронавирус, из-за чего они и вся команда ушла на изоляцию, что помешало футболистам "оранжево-черных" присоединиться к сборной. Уже по прибытии во Францию тесты оказались положительными у Андрея Лунина и Юрия Панькива, таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко остался один вратарь – Георгий Бущан и ограниченное количество полевых игроков. Зато шанс дебютировать имеют Забарный, Конопля, Чеберко, Зубков и тот же Бущан.

Французам точно не поможет Адриен Рабьо, который также оказался на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом. Также очевидно, что Дидье Дешам не будет задействовать основных футболистов и даст проявить себя тем, кто такой возможности ранее не имел. Ведь в ближайшее время им предстоит сыграть с португальцами и хорватами в рамках Лиги наций.

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В истории противостояний нашей сборной с "ле бле" девять встреч, из которых у нас одна победа – в первом матче плей-офф квалификации на ЧМ-2014 (2:0), после который мы проиграли 0:3 и упустили путевку на мундиаль. Всего у французов пять побед над сборной Украины, три игры завершились вничью.

Вряд ли матч получится зрелищным ввиду кадровых нюансов обеих команд. Рискну предположить, что голов в обоих таймах не будет и что сборная Франции не пропустит. Думаю, что после разгромного поражения от испанцев первоочередной задачей нашей главной команды будет сыграть как можно более осторожно в обороне. Если это выйдет, то можем ожидать ТМ 2,5, или вовсе нулевую ничью.

Франция – Украина

Товарищеский матч, 7 октября, среда в 22:00, Футбол 1, OLL.TV

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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