Франция идет ко дну! Чемпионы мира потерпели фиаско в игре с Хорватией

Команда Дидье Дешама лишилась шансов на победу в Лиге наций и близка к вылету в дивизион В

Франция не смогла обыграть Хорватию / Фото: Getty Images

Подошли к концу матчи 4 тура Лиги наций в первой группе дивизиона А. Сборная Франции, являющаяся не только действующим победителем турнира, но и чемпионом мира, провалила старт турнира.

В первых трех играх против Дании, Австрии и Хорватии подопечные Дешама набрали лишь два балла и поставили себя под угрозу вылета. Сегодня же французы принимали "клетчатых" в надежде поправить свое положение.

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Впрочем, чемпионы мира еще больше его усугубили, позволив хорватам взять реванш за поражение в финале ЧМ-2018. Уже на 5 минуте Конате привез пенальти, который уверенно реализовал Модрич.

В дальнейшем хорваты не создавали множество моментов, отбиваясь от атак Франции, и в итоге дотерпели до финального свистка. "Гальские петухи" остаются на последнем месте, а теперь еще и лишились возможности защитить титул, ведь первое место им не светит уже.

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ФРАНЦИЯ – ХОРВАТИЯ 0:1

Гол: Модрич, 5 (пен.)

Главным же фаворитом квартета становится сборная Дании. Полуфиналист последнего Евро без особых проблем разобрался дома с австрийцами, забив два гола еще до перерыва. Конкуренцию подопечным Хьюлманда постарается составить Хорватия, отстающая на два балла.

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ДАНИЯ – АВСТРИЯ 2:0

Голы: Винд, 21, Сков Ольсен, 37