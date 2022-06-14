Франція йде на дно! Чемпіони світу зазнали фіаско у грі з Хорватією

Добігли кінця матчі 4 туру Ліги націй у першій групі дивізіону А. Збірна Франції, яка є не тільки чинним переможцем турніру, а й чемпіоном світу, провалила старт турніру.
У перших трьох іграх проти Данії, Австрії та Хорватії підопічні Дешама набрали лише два бали та поставили себе під загрозу вильоту. Сьогодні ж французи приймали "картатих" в надії поправити своє становище.
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Втім, чемпіони світу ще більше погіршили його, дозволивши хорватам взяти реванш за поразку у фіналі ЧС-2018. Вже на 5-й хвилині Конаті привіз пенальті, який впевнено реалізував Модрич.
Надалі хорвати не створювали безліч моментів, відбиваючись від атак Франції, і врешті-решт дотерпіли до фінального свистка. "Гальські півні" залишаються на останньому місці, а тепер ще й втратили можливість захистити титул, адже перше місце їм уже не світить.
ФРАНЦІЯ – ХОРВАТІЯ 0:1
Гол: Модрич, 5 (пен.)
Головним фаворитом квартету стає збірна Данії. Півфіналіст останнього Євро без особливих проблем розібрався вдома з австрійцями, забивши два голи ще до перерви. Конкуренцію підопічним Х'юлманда намагатиметься скласти Хорватія, яка відстає на два бали.
ДАНІЯ – АВСТРІЯ 2:0
Голи: Вінд, 21, Сков Ольсен, 37