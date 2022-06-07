Фиаско чемпионов мира: Франция продолжает проваливаться в Лиге наций

Команда Дидье Дешама набрала всего один балл в первых двух поединках турнира и поставила под вопрос свой проход в "финал четырех"

Хорватия и Франция расписали ничью

Вчера в Лиге наций состоялись поединки первой группы в дивизионе А. Особое внимание было приковано к игре в Сплите, где встречались финалисты последнего чемпионата мира – Хорватия и Франция.

Статус турнира повлиял и на стартовые составы. Хорваты оставили на скамейке Пашалича, Крамарича и Влашича, французы и вовсе из основного состава с первых минут запустили лишь Павара и Кимпембе.

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Игра проходила без явного перевеса одной из команд. В начале второго тайма гости открыли счет. Бен-Йеддер вывел Рабьо один на один с вратарем соперника и хавбек Ювентуса реализовал момент.

Команда Дешама едва не довела матч до победы, но ее планы нарушил вышедший на замену Крамарич. Андрея сбили в штрафной французов и сам пострадавший уверенно пробил с "точки".

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ХОРВАТИЯ – ФРАНЦИЯ 1:1

Голы: Крамарич, 83 (пен.) – Рабьо, 52

Франция продолжает оставаться без побед в Лиге наций. В первом туре команда Дидье Дешама сенсационно уступила дома датчанам (1:2).

К слову, сами скандинавы продолжили победное шествие. Поединок в Вене стартовал аж на час позже из-за проблем с электричеством на арене. Это сыграло на руку гостям, которые доминировали в первом тайме и ушли на перерыв с перевесом в счете (отличился Хейбьерг).

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Австрия сравняла счет усилиями Шлагера, однако Дания смогла вырвать победу в концовке благодаря выстрелу Ларсена. Теперь именно команда Каспера Хьюлманда выглядит фаворитом на выход в "финал четырех".

АВСТРИЯ – ДАНИЯ 1:2

Голы: Шлагер, 67 – Хейбьерг, 28, Ларсен, 84