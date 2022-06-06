Очередное неуважение Украине! В Италии возмущены судейством в игре против Уэльса

Алекс Великих вспомнил все моменты, когда сборная Украины страдала от несправедливости в европейскому футболе

Антониу Матеу Лаос оправдывается перед Зинченко за свою ошибку

Вчера сборная Украины провалила матч плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команда Петракова уступила Уэльсу и пропустила команду Роберта Пейджа на Мундиаль.

Единственный гол в игре забил Андрей Ярмоленко в свои ворота. Впрочем, еще один яркий момент был связан также с нашим капитаном. Перед перерывом форвард упал в штрафной после удара Аллена по ноге, однако судья не решился ставить пенальти.

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Такое решение взбесило бывшего арбитра Александра Шамича. Также в недоумении от действий испанского рефери Антонио Матеу Лаоса и украинский скаут Алекс Великих.

"Очередное неуважение к сборной Украины. И снова будут молчать. Неужели не учит история, что такое не можно замалчивать, иначе будет повторение опять и опять".

При этом Алекс добавил фоторяд с незасчитанным голом Марко Девича в ворота Англии на Евро-2012, а также швейцарским главой кантона, из-за которого Украине влепили техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

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Отметим, что Алекс Великих родился в Донецке, а в 1999 году переехал жить в Италию. Там он успел поработать в системе таких клубов как Сиена, Ливорно и Кальяри.

На чемпионате мира Уэльс сыграет в группе В с Англией, США и Ираном. Наша же команда теперь будет готовиться к играм Лиги наций. В июне ее ожидают две битвы с Ирландией (8 и 14 числа), а между ними – игра с Арменией (11-го).