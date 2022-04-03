Фашисты под Киевом убили футбольного тренера

Совсем недавно мы писали, что под Киевом российские орки расстреляли прямо в спортзале детского тренера по боксу.
И снова ужасные вести. Фашисты убили известного украинского футболиста и тренера Виктора Аркадьевича Юрченко. Ему было 58 лет, сообщила Киево-Святошинская районная федерация футбола на своей странице в Facebook.
Во время игровой Юрченко выступал за Машиностроитель. Команда Бородянки в свое время была грандом в Киевской области, став в 1986 году обладателем Кубка Украины среди любителей. А Юрченко отметился забитыми голами в обеих встречах финала...
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После окончания игровой карьеры Юрченко работал тренером со взрослыми командами в Бородянке и Песковке.