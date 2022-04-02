Людям что-то внушили: вратарь сборной России вспомнил Киев

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов завуалированно осудил войну в Украине.
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Сейчас в России опасно говорить правду, поэтому бывший футболист намекнул, что в Украине без "русского мира" было все великолепно. Его никто не обижал.
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"У меня не было никаких проблем после перехода в Динамо. Все, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва. Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски. И на русскую речь в городе нормально реагировали", – цитирует Филимонова сайт Чемпионат.
Филимонов стал изгоем в России, когда пропустил гол от Андрея Шевченко в квалификации Евро-2000.
В 2001 году вратарь перешел из московского Спартака в киевское Динамо. Однако стать основным в команде Лобановского не сумел.