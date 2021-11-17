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Это расизм! фото темнокожих футболистов-однофаимильцев вставили в статью об изнасиловании

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 ноября, 23:48
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Скандал с обвинением игрока Манчестер Сити Бенжамена Менди в изнасиловании зацепил его звездных однофамильцев Эдуара и Ферлана
В статье об изнасиловании перепутали фото Менди
В статье об изнасиловании перепутали фото Менди / Фото: REUTERS

Ряд зарубежных СМИ проиллюстрировали публикация на тему обвинения Бенжамена Менди… снимками других футболистов.

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Их даже не смутило, что Эдуар является вратарем Челси и на некоторых фотографиях запечатлен в перчатках. Это уже не говоря о цвете формы.

Сами футболисты связали халатность журналистов с расизмом.

"Грустно видеть, что в 2021 году как во Франции, так и в Англии у некоторых темнокожих нет ни имени, ни лица. Эти "ошибки" в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в них заложен большой смысл.

Но не так сложно различить два лица. К тому же, клубная форма сильно поможет!" – написал Эдуар Менди в сторис Instagram.

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Немного позже его поддержал и защитник Реала.

"Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! СТОП. На это уйдет время, но вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет!" – написал Ферлан в Twitter.

Как мы писали ранее, 27-летний защитник обвиняется по четырем пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в своем доме.

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Они касаются предполагаемых нападений на трех женщин, в том числе на женщину младше 18 лет, в период с октября 2020 года по август 2021 года.

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