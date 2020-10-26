Еще один легендарный футболист заразился коронавирусом

Бывшая звезда "Барселоны" Роналдиньо попал в черную полосу своей жизни

Коронавирус продолжает собирать большую коллекцию тех, кто подхватил болезнь. Вчера вечером стало известно, что положительный тест на новый вирус сдал Роналдиньо – экс-футболист "ПСЖ", "Барселоны", "Милана". Как видим, неприятности продолжают осаждать бразильца. Напомним, в августе Роналдиньо выпустили на свободу после полугодичного ареста.

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О том, что он заразился коронавирусом, 40-летний спортсмен рассказал в соцсетях, добавив, что всех обнимает, а запланированные мероприятия придется отложить.

При этом Роналдиньо не испытывает никаких симптомов болезни, но должен уйти на самоизоляцию.

В Европе атакующий полузащитник играл в 2001-2011 годах. В 2005-м, во время выступлений за "Барселону", получил "Золотой мяч". В сезоне 2008/2009 играл в "Милане" вместе с украинцем Андреем Шевченко. Официально Роналдиньо завершил карьеру в начале 2018 года, после чего является послом "Барсы" на различных мероприятиях.

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