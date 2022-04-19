Эпатажная Ирина Морозюк родила от экс-капитана Динамо

Супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина сообщила о рождении второго ребенка

У Николая и Ирины родился второй ребенок / Фото: Instagram

Самая одиозная девушка в украинском футболе опять напомнила о себе. Но в этот раз не очередным откровенным фото в бикини, а радостной семейной новостью.

На своей странице в Instagram красавица сообщила о рождении дочери.

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"Не могла же я покинуть этот мир и наше прекрасное государство без еще одной красавицы-украиночки! Сегодня я стала матерью во второй раз. На этот раз красавицы-дочки", – написала Ирина Морозюк.

Рождение дочери стало сюрпризом для поклонников Ирины, ведь супруги тщательно скрывали беременность.

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Напомним, Николай и Ирина Морозюк объявили о расставании в мае 2020 года. Но спустя год пара начала жизнь с чистого лиcта. У супругов уже есть 7-летний сын Илья, а теперь к нему добавилась дочка.

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Николай Морозюк в зимнее трансферное окно перебрался в одесский Черноморец. Но дебютировать опытному защитнику за новый клуб помешала война.