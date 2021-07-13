С чистого листа: Морозюк объявил, что сошелся с женой-скандалисткой

Бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк сошелся со своей бывшей супругой Ириной. Пара объявила о расставании в мае 2020 года, но сейчас они снова вместе. Недавно парочка отдыхала вместе в Турции.
"У нас все хорошо. Можно сказать, начинается новый этап в жизни. У многих людей бывают определенные проблемы, через которые они должны пройти. У нас был достаточно сложный этап, мы его прошли и начинаем все с чистого листа. Мы сами не ожидали, что так будет", – рассказал Николай в интервью Youtube-канале SportArena.
Ирина Морозюк заработала звание одной из самых одиозных девушек в украинском футболе. Девушка регулярно выкладывает интимные фото в Instagram и рассуждает на откровенные темы.
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