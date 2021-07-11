Невеста игрока сборной Украины в финале Евро будет болеть за Италию

В финале Евро-2020 сборная Италии получит очаровательную поддержку из Украины. За итальянскую команду сегодня будет болеть Даша Савина

Даша Савина будет болеть за Италию / Фото: Instagram

Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Савина Даша призналась, что в финале Евро-2020 будет болеть за команду Италии. Смотреть Италия – Англия можно на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Украинская красотка влюбилась в Италию во время путешествия в Рим весной, а итальянцы ответили ей взаимностью, признаваясь журналистке в любви в комментариях.

Даша опубликовала на своей странице в Instagram серию фото, на которых она позирует в коротких шортиках и топике вместе с итальянским флагом.

Англия впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Единственная победа английской сборной на международном турнире случилась в 1966 году, когда англичане победили на чемпионате мира. А итальянцы побеждали на Евро лишь один раз, в 1968 году, зато четырежды побеждали на чемпионатах мира.