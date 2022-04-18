Экс-игрок Динамо с флагом Украины отпраздновал свой первый трофей в Европе (фото)

Хавбек Гента Роман Безус выиграл Кубок Бельгии. В финале его команда одолела Андерлехт в серии пенальти

Роман Безус (по центру) - победитель Кубка Бельгии 2021-2022 / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что чемпионат Украины ушел на паузу из-за войны с Россией, наши игроки продолжают выступать в зарубежных клубах.

Один из них – Роман Безус, который является игроком бельгийского Гента. Сегодня футболист добыл свой первый трофей в Бельгии, выиграв с "индейцами" Кубок.

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В финальном поединке Гент противостоял Андерлехту и Безус вышел на поле с первых минут. Украинец отыграл 88 минут, а сами команды в основное и дополнительное время голов не забивали.

Все решила серия пенальти, в которой команда Романа сделала на один точный удар больше. После игры Безус отмечал успех с флагом Украины и фотографировался с болельщиками.

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Ранее Безус добывал трофеи лишь в Украине, выиграв чемпионат с Динамо, а также два Кубка (с Ворсклой и Динамо). Также хавбек выходил с Днепром в финал Лиги Европы в 2015 году, а в составе сборной Украины забил 5 голов в 24 матчах.