Динамо – Расинг Юнион: онлайн-трансляция матча

На тренировочном сборе в Испании киевское Динамо проведет товарищеский матч с люксембургским клубом Расинг Юнион. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн-трансляции

В субботу, 22 января, киевское Динамо проведет второй контрольный матч на сборе в Испании. Начало поединка в 18:00.

Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – РАСИНГ ЮНИОН

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ЧТО ИЗВЕСТНО О СОПЕРНИКЕ

Расинг Юнион – представляет чемпионат Люксембурга. Клуб был образован в 2005 году путем объединения трех клубов: Спора, Юнион, Альянс 01.

В текущем чемпионате команда идет на пятом месте в турнирной таблице, после 15-ти сыгранных туров.

Высшее достижение команды в чемпионатах Люксембурга – серебро сезона 2007/08 и Кубок Люксембурга в 2017/18.

Тренирует команду местный специалист Жефф Сайбене, который большую часть своей карьеры провел в Швейцарии.

ДИНАМО НА СБОРАХ

Киевляне отправились на тренировочный сбор в Испанию 17 января. Команда Луческу планирует провести четыре спарринга на первом сборе.

Вчера киевское Динамо провело первый контрольный матч на тренировочном сборе в Испании. "Бело-синие" разгромили местный клуб Атлетико Пульпиленьо (4:0) из четвертого по силе дивизиона страны.

Несмотря на статус соперника, киевляне смогли размочить счет только после перерыва. Во втором тайме точными ударами отличились Виктор Цыганков (дважды), Карлос Де Пена и Виталий Буяльский.

Тем временем полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев на правах аренды перешел в венгерский Фехервар. Соглашение между клубами рассчитано на 1 год.

Динамо – Атлетико Пульпиленьо – 4:0

Голы: Цыганков (66, 77), Де Пена (76) Буяльский (87)

Динамо (1 тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42), Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Антюх, Вербич, Супряга

Динамо (2 тайм): Моргун, Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Кулач

Смотрите как Динамо обыграло Атлетико Пульпиленьо