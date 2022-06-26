Динамо – Ивердон: прямая видеотрансляция матча

Киевская команда сыграет первый спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Смотрите игру в прямом эфире у нас на сайте

Динамо vs Ивердон / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 июня, футболисты Динамо встретятся с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Швейцарии – ФК Ивердон Спорт.

Встреча пройдет в городе Ивердон-ле-Бен на стадионе Stade Municipal. Начало – в 17:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча в Швейцарии.

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Динамо – Ивердон Спорт

Матч с Ивердоном будет проходить в рамках благотворительного турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!").

Что за команда Ивердон?

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Соперник киевлян в первом спарринге скромный швейцарский клуб из второго дивизиона. Команда не хватала звезд с небес и высшим достижение зелено-белых является выход в финал Кубка Швейцарии в 2001 году.

В элите швейцарского футбола Ивердон провел всего четыре сезона. Лучшим результатом команды было 5-е место сезона 1999/2000.

В минувшем чемпионате Ивердон занял 8-е место из 10-ти команд в Челлендж-лиге. В Кубке Швейцарии команда досталась до полуфинала.

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Состав команды не может похвастаться большим количеством звезд. Единственным игроком сборной является 20-летний полузащитник Миша Эберхард, проведший 1 матч в составе молодежной команды Швейцарии.

С 13 июня команду тренирует новый главный тренер – 60-летний Марк Шеллибаум.

Лучшим бомбардиром Ивердона в минувшем сезоне стал ивуарийский нападающий Коро Кане, забивший 13 мячей (1 с пенальти).

Все товарищеские матчи Динамо на сборах в Швейцарии:

26.06, 17:00. Ивердон-Спорт – Динамо

29.06, 21:00. Лозанна – Динамо

02.07, 20:00. Сьон – Динамо

05.07, 19:30. Янг Бойз – Динамо

09.07, 19:00. Люцерн – Динамо

Также мы сообщали, что 12 июля команда Луческу сыграет два спарринга с семикратным чемпионом Лиги 1 Лионом. За французов в аренде выступает Тете.