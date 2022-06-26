Динамо – Ивердон: прямая видеотрансляция матча

Сегодня, 26 июня, футболисты Динамо встретятся с представителем второго по рангу дивизиона чемпионата Швейцарии – ФК Ивердон Спорт.
Встреча пройдет в городе Ивердон-ле-Бен на стадионе Stade Municipal. Начало – в 17:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча в Швейцарии.
Динамо – Ивердон Спорт
Ракетный удар по Киеву
Матч с Ивердоном будет проходить в рамках благотворительного турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!").
Что за команда Ивердон?
Соперник киевлян в первом спарринге скромный швейцарский клуб из второго дивизиона. Команда не хватала звезд с небес и высшим достижение зелено-белых является выход в финал Кубка Швейцарии в 2001 году.
В элите швейцарского футбола Ивердон провел всего четыре сезона. Лучшим результатом команды было 5-е место сезона 1999/2000.
В минувшем чемпионате Ивердон занял 8-е место из 10-ти команд в Челлендж-лиге. В Кубке Швейцарии команда досталась до полуфинала.
Состав команды не может похвастаться большим количеством звезд. Единственным игроком сборной является 20-летний полузащитник Миша Эберхард, проведший 1 матч в составе молодежной команды Швейцарии.
С 13 июня команду тренирует новый главный тренер – 60-летний Марк Шеллибаум.
Лучшим бомбардиром Ивердона в минувшем сезоне стал ивуарийский нападающий Коро Кане, забивший 13 мячей (1 с пенальти).
Все товарищеские матчи Динамо на сборах в Швейцарии:
- 26.06, 17:00. Ивердон-Спорт – Динамо
- 29.06, 21:00. Лозанна – Динамо
- 02.07, 20:00. Сьон – Динамо
- 05.07, 19:30. Янг Бойз – Динамо
- 09.07, 19:00. Люцерн – Динамо
Также мы сообщали, что 12 июля команда Луческу сыграет два спарринга с семикратным чемпионом Лиги 1 Лионом. За французов в аренде выступает Тете.