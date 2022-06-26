Динамо – Івердон: пряма відеотрансляція матчу

Київська команда зіграє перший спаринг у рамках підготовки до нового сезону. Дивіться гру у прямому ефірі у нас на сайті

Динамо vs Івердон / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 червня, футболісти Динамо зустрінуться із представником другого за рангом дивізіону чемпіонату Швейцарії – ФК Івердон Спорт.

Зустріч пройде у місті Івердон-ле-Бен на стадіоні Stade Municipal. Початок – о 17:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу у Швейцарії.

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Динамо – Івердон Спорт

Матч з Івердоном проходитиме у рамках благодійного турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Що за команда Івердон?

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Суперник киян у першому спарингу скромний швейцарський клуб із другого дивізіону. Команда не хапала зірок з неба і найвищим досягненням зелено-білих є вихід у фінал Кубка Швейцарії в 2001 році.

В еліті швейцарського футболу Івердон провів лише чотири сезони. Найкращим результатом команди було 5-е місце сезону 1999/2000.

Минулого чемпіонату Івердон посів 8-е місце з 10-ти команд у Челлендж-лізі. У Кубку Швейцарії команда дісталася півфіналу.

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Склад команди не може похвалитися великою кількістю зірок. Єдиним гравцем збірної є 20-річний півзахисник Міша Еберхард, який провів 1 матч у складі молодіжної команди Швейцарії.

З 13 червня команду тренує новий головний тренер – 60-річний Марк Шеллібаум.

Найкращим бомбардиром Івердона минулого сезону став івуарійський нападник Коро Кане, який забив 13 м'ячів (1 з пенальті).

Усі товариські матчі Динамо на зборах у Швейцарії:

26.06, 17.00. Івердон-Спорт – Динамо

29.06, 21.00. Лозанна – Динамо

02.07, 20.00. Сьон – Динамо

05.07, 19.30. Янг Бойз – Динамо

09.07, 19.00. Люцерн – Динамо

Також ми повідомляли, що 12 липня команда Луческу зіграє два спаринги з семиразовим чемпіоном Ліги 1 Ліоном. За французів в оренді виступає Тете.