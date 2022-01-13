Динамо без Луческу провело первую тренировку года

Подготовку к весенней части сезона динамовцы начали под руководством ассистентов главного тренера

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Первое занятие Динамо после отпуска в манеже на клубной базе в Конча-Заспе носило втягивающий характер, и в нем не принимали участие многие футболисты, которые еще добираются в Киев из других стран.

Читайте также: Шевченко не тренер: в Динамо призвали Андрея завершить карьеру

Реклама

Также на первой в 2022 году тренировке Динамо не было наставника команды Мирчи Луческу – он должен прибыть в четверг, 13 января. Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

В ближайшие дни, учитывая морозную погоду, динамовцы и дальше будут заниматься в манеже, а 17 января команда отправится на первый сбор в Испанию. Там киевляне до 27 января проведут четыре спарринга.

Реклама

19 января , 16:30 – Реал Мурсия (Испания)

, 16:30 – Реал Мурсия (Испания) 22 января , 16:30 – Расинг Унион (Люксембург)

, 16:30 – Расинг Унион (Люксембург) 24 или 25 января – соперник будет объявлен позже

– соперник будет объявлен позже 26 или 27 января – Буде-Глимт (Норвегия)

Напомним, за 12 туров до финиша Премьер-лиги Динамо занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два очка от Шахтера.

При этом на последнем в 2021 году матче ультрас Динамо призвали Луческу уехать в Румынию и не возвращаться.

Реклама

Ультрас Динамо снова наехали на Луческу / Фото: Коллаж: Сегодня