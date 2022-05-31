Денег нет, но вы держитесь? Ужасы жизни в Херсоне от игрока сборной Украины

Полузащитник Специи Виктор Коваленко сумел вывезти из оккупации своих родителей, которые рассказали о жизни под управлением фашистов

Виктор Коваленко восхищен жителями Херсона

Полномасштабная война России против Украины идет уже больше трех месяцев. Фашисты обстреливают наши города, убивают мирное население и оккупируют регионы.

Одним из крупнейших городов, который страдает от оккупации россиян, является Херсон, где родился игрок сборной Украины Виктор Коваленко. Сейчас хавбек выступает в Италии за Специю.

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А вот его родители успели пожить под контролем фашистов. Как рассказал Коваленко, ему удалось эвакуировать из Херсона своих родственников. Футболист поведал об их жизни в оккупированном городе.

"Там тяжело. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а цены все равно растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Для меня Херсон – это Украина, 100 процентов. Там были полные улицы людей, когда все это началось, под танки лезли. Херсон – молодцы! У меня были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаю, что никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно сделать".

Ранее Коваленко рассказывал, что российские фашисты убили его друга на блокпосту. Случилось это в Буче, которую уже деоккупировали и начали отстраивать после ужасов "русского мира".