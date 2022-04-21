Дело на 3,5 миллиона: Мирча Луческу предстанет перед судом в Румынии

Главный тренер Динамо является одним из ответчиков по делу о банкротстве бухарестского Рапида

Работа Луческу в Рапиде оставила неприятный след

У главного тренера Динамо Мирчи Луческу могут возникнуть проблемы на родине. Румына вызвали в суд в Бухаресте по причине банкротства его бывшего клуба.

Речь о столичном Рапиде, в котором Луческу дважды работал – в сезоне 1997/1998 и 1999/2000. Мирча Михайлович предстанет одним из ответчиков в деле о банкротстве. Суд состоится 26 мая.

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Истцом является румынская налоговая служба, которая хочет отсудить 3,5 миллиона евро у Луческу и семерых других фигурантов. Основным виновником считается экс-президент Рапида Джордж Копос.

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Бизнесмен возглавлял клуб с 1992 по 2013 годы. Его обвиняют в целенаправленном доведении Рапида до банкротства, а также причинении денежного ущерба государству.

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Отметим, что в 2018 году клуб возродился и уже вернулся в элитный дивизион чемпионата Румынии. Рапид идет на седьмом месте в турнире, а его тренирует известный экс-игрок Интера, Челси и Ювентуса Адриан Муту.