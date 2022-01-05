Челси не заметил Тоттенхэм на пути в финал Кубка английской лиги

Команда Томаса Тухеля сделала хороший задел перед ответным матчем Кубка лиги, победив Тоттенхэм со счетом 2:0

Челси обыграл Тоттенхэм в первом полуфинальном поединке / Фото: Twitter

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги Челси обыграл Тоттенхэм (2:0) на домашнем стадионе "Стэмфорд Бридж". Мы вели онлайн матча Челси – Тоттенхэм на нашем сайте.

Уже в дебюте поединка хавбек "аристократов" Кай Хаверц с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот Льориса.

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А на 34-й минуте матча курьезный автогол забил защитник "шпор" Дэвис. Зиеш выполнил подачу в штрафную площадку Тоттенхэма со стандарта, Танганга пытался выбить мяч головой, но попал в спину Дэвису, рикошетом он которого мяч залетел точно в угол ворот – 2:0.

Подопечные Томаса Тухеля уверенно довели матч до финального свистка и теперь имеют прекрасные шансы на выход в финал.

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Добавим, что в составе Челси весь поединок отыграл "опальный" форвард Лукаку.

Кубок английской Лиги. Полуфинал, первый матч

Челси – Тоттенхэм 2:0

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Голы: Хаверц, 5, Дэвис, 34 (в свои ворота)

Челси: Кепа, Аспиликуэта (Вейл, 90), Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Зиеш (Пулишич, 79), Маунт (Ковачич, 73), Хаверц (Вернер, 46), Лукаку

Тоттенхэм: Льорис, Танганга, Санчес, Дэвис, Эмерсон, Доэрти (Ндомбеле, 46), Скипп (Винкс, 73), Хойбьерг, Лукас Моура (Хиль, 80), Сон (Ло Чельсо, 79), Кейн

Ответный матч состоится 12 января.

Добавим, что поединок второй полуфинальной пары Ливерпуль – Арсенал, который должен был состоятся 6 января, перенесен в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и тренеров Ливерпуля.