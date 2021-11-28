Челси – Манчестер Юнайтед: где смотреть суперматч чемпионата Англии

Сегодня в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии встретятся Челси и Манчестер Юнайтед. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете

Челси попытается удержаться на первом месте / Фото: REUTERS

Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Список трансляций матча ниже.

Где смотреть матч Челси – МЮ

Setanta Sports+ Ukraine, live

Челси возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но опережает Ливерпуль всего на один балл. Также на расстоянии одной победы располагается Манчестер Сити, при этом, у них на один матч меньше.

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МЮ идет на девятом месте. В последних пяти поединках в чемпионате "красные дьяволы" одержали лишь одну победу, а в предыдущем матче проиграли Уотфорду 1:4.

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Это поражение стоило работы Уле Гуннару Сульшеру, а вместо него временно команду возглавил Майкл Кэррик.

Под его руководством МЮ прервал неудачную серию и обыграл Вильярреал (2:0) в Лиге чемпионов, гарантировав себе выход в плей-офф.

У Челси из-за травм не смогут сыграть Канте, Ковачич, Чилуэлл, а участие Хаверца под вопросом. У Юнайтед лазарет побольше – матч пропустят Варан, Гринвуд, Магуайр и Погба. Также под вопросом участие в матче Кавани Фреда и Шоу.

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Букмекеры считают Челси фаворитом матча: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.61, на ничью – 4.26, на победу МЮ – 6.25.