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4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
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Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
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Вильярреал --
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Челси – Манчестер Юнайтед: где смотреть суперматч чемпионата Англии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
28 ноября, 14:27
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Сегодня в центральном матче 13-го тура чемпионата Англии встретятся Челси и Манчестер Юнайтед. Поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете
Челси попытается удержаться на первом месте
Челси попытается удержаться на первом месте / Фото: REUTERS

Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Список трансляций матча ниже.

Где смотреть матч Челси – МЮ

Трансляцию матча
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  • Setanta Sports+ Ukraine, live

Челси возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но опережает Ливерпуль всего на один балл. Также на расстоянии одной победы располагается Манчестер Сити, при этом, у них на один матч меньше.

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МЮ идет на девятом месте. В последних пяти поединках в чемпионате "красные дьяволы" одержали лишь одну победу, а в предыдущем матче проиграли Уотфорду 1:4.

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Это поражение стоило работы Уле Гуннару Сульшеру, а вместо него временно команду возглавил Майкл Кэррик.

Под его руководством МЮ прервал неудачную серию и обыграл Вильярреал (2:0) в Лиге чемпионов, гарантировав себе выход в плей-офф.

У Челси из-за травм не смогут сыграть Канте, Ковачич, Чилуэлл, а участие Хаверца под вопросом. У Юнайтед лазарет побольше – матч пропустят Варан, Гринвуд, Магуайр и Погба. Также под вопросом участие в матче Кавани Фреда и Шоу.

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Букмекеры считают Челси фаворитом матча: коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.61, на ничью – 4.26, на победу МЮ – 6.25.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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