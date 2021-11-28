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Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитись суперматч чемпіонату Англії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 14:27
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Сьогодні у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Англії зустрінуться Челсі та Манчестер Юнайтед. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ та в інтернеті
Челсі спробує втриматися на першому місті
Челсі спробує втриматися на першому місті / Фото: REUTERS

Зустріч пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" і розпочнеться о 18:30 за київським часом. Список трансляцій матчу нижче.

Де дивитись матч Челсі – МЮ

Трансляція матчу
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  • Setanta Sports+ Ukraine, live

Челсі очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але випереджає Ліверпуль лише на один бал. Також на відстані однієї перемоги розташовується Манчестер Сіті, причому у них на один матч менше.

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МЮ йде на дев'ятому місці. В останніх п'яти поєдинках у чемпіонаті "червоні дияволи" здобули лише одну перемогу, а в попередньому матчі програли Вотфорду 1:4.

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Це поразка коштувала роботи Уле Гуннару Сульшеру, а натомість тимчасово команду очолив Майкл Керрік.

Під його керівництвом МЮ перервав невдалу серію та обіграв Вільярреал (2:0) у Лізі чемпіонів, гарантувавши собі вихід у плей-офф.

У Челсі через травми не зможуть зіграти Канте, Ковачич, Чилуелл, а участь Хаверца під питанням. У Юнайтед лазарет побільше – матч пропустять Варан, Грінвуд, Магуайр та Погба. Також під питанням участь у матчі Кавані Фреда та Шоу.

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Букмекери вважають Челсі фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля – 1.61, на нічию – 4.26, на перемогу МЮ – 6.25.

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Олександрія
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23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
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Минай
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15
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14
11:25
10
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16
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