Бывший игрок российского клуба позвал Шевченко и Месси помогать беженцам

Легендарный камерунский форвард Самюэль Это'О проведет в Милане благотворительный матч, чтобы помочь украинским беженцам

Это'О пригласил на матч Шевченко и Месси / Фото: Коллаж: Сегодня

Лучший бомбардир в истории Камеруна Самюэль Это'О решил организовать благотворительный матч, чтобы поддержать беженцев из Украины. Не так давно футболист чудом выжил в ДТП.

Поединок планируют провести в Милане 23 мая. Сыграть в нем Это'О пригласил Андрея Шевченко, Лионеля Месси, Жулио Сезари, Хавьера Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибалу, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэслі Снейдера и других звезд мирового футбола, сообщает Tuttomercatoweb.

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"Я сразу ощутил близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир свободный от дискриминации. В такой момент я могу протянуть руку помощи убегающим и живущим в ужасе от войны", – заявил Шевченко.

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины / Фото: Reuters

/ Фото: Getty Images

Самюэль Это'О завершил карьеру в 2019 году. Он играл в одних из лучших команд мира – Реале, Барселоне, Интере, Челси. Также два года провел в чемпионате России, где выступал за Анжи.

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Трижды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Камеруна побеждал на Олимпийских играх и Кубке африканских наций.

Кстати, сегодня сборная Украины сыграет контрольный поединок в Италии. Смотрите онлайн-трансляцию матча Эмполи – Украина.