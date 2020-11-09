Известный футболист чудом выжил после лобового столкновения с автобусом

Известный камерунский нападающий Самюэль Это’О, который защищал цвета "Барселоны" и "Интера", попал в серьезную автомобильную аварию у себя на родине. Четырежды лучший футболист Африки выжил и сейчас находится в больнице, но его машина после ДТП выглядит ужасно – сообщает Mundo Deportivo . Ранее Это'О обиделся на включение в число лучших от France Football.

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Страшная авария произошла недалеко города Нконгсамба. По имеющимся данным, автомобиль Это’О, который возвращался с фестиваля, столкнулся с автобусом туристического агентства. Судя по фото с места инцидента, столкновение было лобовым. Внедорожник Это'О оказался сильно поврежден.

Как сообщает BBC, экс-футболист находится в больнице в стабильном состоянии. Врачи проводят дополнительные обследования, чтобы убедиться, что игрок не получил серьезных повреждений. Однако родственники Это’О не сообщили, какие именно травмы он получил и в какой больнице сейчас находится.

Реклама Самюэль Это’О / Фото: Getty Images

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39-летний форвард выступал за "Реал", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор", "Катар". Это'О трижды выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996-го по 2014 год.

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