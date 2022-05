Бывший игрок Барселоны погиб вместе с братом в Аргентине

Череда смертей в мировом футболе. Мы сообщали о мексиканском футболисте, который сгорел в авто. Потом экс-игрок Витесса утонул после прыжка со скалы. А теперь печальная новость пришла из Аргентины.

Бывший футболист молодежной команды Барселоны и сборной Аргентины (U-20) Макси Ролон трагически погиб в ДТП.

27-летний аргентинский футболист находился в автомобиле вместе со своим братом. Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, оба погибли.

"Мы потрясены смертью Макси Ролона, который выступал за молодежную команду Барселоны с 2010 по 2016 год. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром", – выпустила заявление в Twitter Барселона.

We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4