Колишній гравець Барселони загинув разом із братом в Аргентині

Низка смертей у світовому футболі. Ми повідомляли про мексиканського футболіста, який згорів в авто. Потім ексгравець Вітесса потонув після стрибка зі скелі. А тепер сумна новина прийшла із Аргентини.

Колишній футболіст молодіжної команди Барселони та збірної Аргентини (U-20) Максі Ролон трагічно загинув у ДТП.

27-річний аргентинський футболіст був у автомобілі разом зі своїм братом. Машина вилетіла з траси і врізалася в дерево, обидва загинули.

"Ми вражені смертю Максі Ролона, який виступав за молодіжну команду Барселони з 2010 по 2016 рік. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття та повну підтримку його сім'ї. Спочивай з миром", – випустила заяву в Twitter Барселона.

