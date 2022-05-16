Смерть футболіста дружина зняла на відео. Дикий випадок на відпочинку

31-річний голландець Мурад Ламрабатте під час відпустки з сім'єю стрибнув з високої скелі в море та потонув

Мурад стрибнув з висоти 25 метрів / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній гравець нідерландського Вітеса Мурад Ламрабатте відпочивав разом з дружиною та двома дітьми на іспанській Мальорці.

І якось вирішив стрибнути з 25-метрової скелі в море. Стрибок знімала на відео його дружина. Дівчина зрозуміла, що все пішло не так, як планувалося. Вона крикнула "Боже мій!", коли Мурад впав у воду. Чоловік уже не сплив. Його тіло шукали за допомогою катера та вертольота.

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Медики встановили, що 31-річний Ламрабатте потонув у непритомному стані.

Раніше ми писали, що колишнього гравця молодіжної збірної Мексики знайшли згорілим у багажнику авто.

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Футболіста було вбито російськими окупантами разом з батьками. Їхні тіла знайшли в братській могилі.