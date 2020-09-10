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Бывшего нападающего "Динамо" представили игроком "Ливерпуля", но трансфер сорвался

10 сентября, 19:21

Елена Павлова Елена Павлова

Юран рассказал, как уже получил британскую визу, но в итоге улетел в Португалию

Бывший нападающий луганской "Зари" и киевского "Динамо" Сергей Юран рассказал о трансфере в английский "Ливерпуль", который сорвался в последний момент. Ранее бывший судья рассказал, как уговорил Юрана, Канчельскиса и Онопко выступать за Россию.

"У меня уже были билеты в Ливерпуль. На тот момент Иан Раш заканчивал карьеру, и им нужен был нападающий. Меня уже объявили в клубе. Через дня 3-4 уже начали оформлять визу. Тогда был агент Пинхас Захави, и он мне сказал, чтобы я летел в Англию. Уже поставили визу, все было готово, но в последний момент мне объявили, что я уже в "Бенфике". Ну "Бенфика", так "Бенфика". "Ливерпуль" давал 2 миллиона, а "Бенфика" предложила 2 миллиона 800 тысяч", – сказал Юран на YouTube-канале у Дмитрия Сычева и Дениса Казанского.

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Сергей Юран

Сергей Юран / Фото: Twitter

Напомним, что впоследствии Юран выступал с 1991-го по 1994 год за "Бенфику", а затем перешел в "Порту". Становился чемпионом и обладателем Кубка Португалии. До этого в Украине форвард четыре года играл в составе киевского "Динамо". Последнее время бывший нападающий живет в России, где до недавнего времени тренировал местные "Химки".

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Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из плей-офф Лиги чемпионов

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Ливерпуль Динамо Киев Бенфика Сергей Юран
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