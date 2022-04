Был лучшим в своем деле. Умер агент звезд мирового футбола

Один из самых влиятельных футбольных агентов в мире ушел из жизни в возрасте 54 лет. Райола на протяжении долгого времени боролся с болезнью легких.

Итальянец представлял интересы более 20 самых известных футболистов в Европе. Среди его клиентов были такие звезды, как голкипер Пари Сен-Жермен и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд, шведский форвард Милана Златан Ибрагимович, нидерландский защитник Ювентуса Маттейс де Лигт, полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба и другие известные игроки.

Mino Raiola was one of the most powerful agents in world football.



His list of players was incredible:



