Був кращим у своїй справі. Помер агент зірок світового футболу

Один із найвпливовіших футбольних агентів у світі пішов із життя у віці 54 років. Райола протягом тривалого часу боровся із хворобою легень.

Італієць представляв інтереси понад 20 найвідоміших футболістів у Європі. Серед його клієнтів були такі зірки, як голкіпер Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд, шведський форвард Мілана Златан Ібрагімович, нідерландський захисник Ювентуса Маттейс де Лігт, півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба та інші відомі гравці.

