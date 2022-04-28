Був кращим у своїй справі. Помер агент зірок світового футболу

Один із найвпливовіших футбольних агентів у світі пішов із життя у віці 54 років. Райола протягом тривалого часу боровся із хворобою легень.
Італієць представляв інтереси понад 20 найвідоміших футболістів у Європі. Серед його клієнтів були такі зірки, як голкіпер Парі Сен-Жермен та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд, шведський форвард Мілана Златан Ібрагімович, нідерландський захисник Ювентуса Маттейс де Лігт, півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба та інші відомі гравці.
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Mino Raiola was one of the most powerful agents in world football.— Football Tweet (@Football__Tweet) April 28, 2022
His list of players was incredible:
Haaland
De Ligt
Donnarumma
Pogba
Ibrahimovi
De Vrij
Gravenberch
Verratti
Lozano
Dumfries
Malen
Kluivert
Mazraoui
Mkhitaryan
RIP. pic.twitter.com/u30ZLldy7b
Торік статки Райоли оцінювали приблизно в 73,5 млн євро.
Раніше ми повідомляли, що легендарний екс-капітан Шахтаря Віктор Звягінцев помер на 72-му році життя. Спортсмен віддав "гірникам" 8 років, зігравши за них 175 матчів.