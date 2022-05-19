"Буду неделю пить": скандальный Алиев намерен уйти в запой

Экс-игрок Динамо признался, что планирует хорошенько повеселиться в первый день после победы над Россией в войне

Александр Алиев / Фото: Instagram

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже почти три месяца. Армия фашистов пытается завоевать наши территории, обстреливает города и убивает мирных жителей, в том числе и детей.

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Вокруг помощи стране сплотились многие спортсмены. В частности, в тероборону записался экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который родом из России. В интервью Денисов TIME футболист рассказал о том, что планирует делать после победы над оккупантами.

"Самое главное, чтобы у нас не умирал наш народ Украины, не гибли детки и женщины. Первым делом я спокойно вздохну и буду неделю пить, честно говорю. А там пусть что хотят, то и говорят. Я буду радоваться от души".

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Ранее Алиев говорил о готовности лично убить Путина. По его мнению, именно после смерти российского фюрера будет мир во всем мире.