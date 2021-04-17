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Британский спорт остановился, чтобы почтить память принца Филиппа

17 апреля, 17:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортивные мероприятия перенесли на следующий день, а те, который все же начались в запланированное время, останавливали ради минуты молчания в память о принце Филиппе

Британский спорт отдал дань уважения принцу Филиппу, супругу королевы Великобритании Елизаветы II, который скончался в возрасте 99 лет 9 апреля. Сегодня проходят его похороны. Все спортивные события, которые проходили в этот момент, были остановлены или вовсе перенесены.

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Так, матч Премьер-лиги Саутгемптон – Кристал Пэлас был перенесен с субботы на воскресенье, поединок Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед сместили на вечер, а вот матч Ньюкасл – Вест Хэм состоялся, так как начался до церемонии похорон, но перед началом матча команды почтили память принца двумя минутами молчаниями, выстроившись в центральном круге.

Также в связи с похоронами принца Филиппа с субботы на воскресенье перенесли Old Firm derby между Рейнджерс и Селтиком. Эта же участь постигла и матчи по регби, а все матчи чемпионата по крикету будут остановлены на время похорон, сообщает sports.yahoo.com.

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футбол регби принц Филипп крикет

Источник: Сегодня|Спорт

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