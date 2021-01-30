"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": ставка дня в чемпионате Англии

Анонс и прогноз матча дня в Премьер-лиге от Кирилла Круторогова

"Арсенал" принимает "Манчестер Юнайтед" в центральном матче субботы в 21-м туре чемпионата Англии. Интриги поединка и прогноз на него от известного комментатора Кирилла Круторогова. Смотреть онлайн "Арсенал" – "МЮ" можно на нашем сайте.

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"Арсенал" – "МЮ"

Премьер-лига, 30 января, суббота, в 19:30, Setanta Sports Ukraine

Можно считать, что "Арсенал" покончил с полосой неудач, сменив серию из семи туров без побед на серию из шести матчей без поражений, пять из которых были победными, в том числе весьма результативные над "Челси", "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном".

Правда, это позволило "канонирам" расположиться всего лишь на девятом месте. От ближайшего соперника их отделяет пропасть в десять очков. Кадровых потерь нет – все сильнейшие в строю. Интересно, что первая встреча этих команд в чемпионате принесла лондонцам победу на "Олд Траффорд" (1:0, гол Обамеянга), собственно, после которой и началось пике.

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У "МЮ" же, наоборот, после той неудачи сложилась прекрасная серия из 13 матчей без поражений, правда, накануне она была прервана во встрече с "Шеффилд Юнайтед" (1:2). Из-за чего "красные дьяволы" позволили стать единоличными лидерами Премьер-лиги соседям по городу – "МанСити".

Зато в гостях "манкунианцы" не проигрывали в этом сезоне ни разу, эта серия длится с февраля 2020-го и насчитывает уже 17 матчей. Ощутимых кадровых потерь у Сульшера также нет.

ПРОГНОЗ. Нас точно ждет интересное и напряженное противостояние – "Арсенал" наконец-то набрал форму, "МЮ" хочет вернуться на путь побед. Большого количества голов не ожидаю – тотал меньше 2.5 гола.

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